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اللواء: هذا يعني ان حزب الله سيتحرك...

19
JUNE
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يصل الموفد الاميركي طوم باراك الى بيروت (وهو موفد ترامب الى سوريا) ومعه ملف مزارع شبعا، وموضوع سلاح حزب الله، وناقلاً تحذيراً شديد اللهجة عن عزم اسرائيل انتزاع حزب الله، وتسليم اسلحته الى الدولة.


ويلتقي باراك كبار المسؤولين الرسميين، والقادة الامنيين، لنقل رسالة مفادها عدم التدخل في الحرب، حيث ان المعلومات تتحدث عن ان الموقف الايراني سيكون في البحث بين الزائر الاميركي والمسؤولين اللبنانيين.


وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس جوزف عون بقي على متابعته التطورات في حين ان الموقف الصادر عنه لجهة إبعاد لبنان عن صراعات لا دخل له فيها هو السقف الذي ترتكز عليه وجهة النظر اللبنانية، وأوضحت ان الرئيس عون يستقبل صباح اليوم المسؤول الأميركي طوم باراك الذي يحضر في زيارة استطلاعية، مؤكدة انه سيستفسر عما تحقق في ملفي السلاح والإصلاحات ولم تتحدث عن مهلة سيحددها المسؤول الأميركي عن هذين الملفين.


الى ذلك علمت "اللواء" ان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني كان من بادر في مجلس الوزراء الى طرح ملف حاويات قابلة للإشتعال طالبا معالجة الملف.


والاخطر ما نقل عن مسؤول ايراني انه اذا دخلت الولايات المتحدة الحرب بصورة مباشرة لمصلحة اسرائيل، فهذا يعني ان حزب الله سيتحرك.

اللواء
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