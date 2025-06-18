وفود بلدية متنية في ميرنا الشالوحي

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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار، وفودًا من عدد من بلديات قضاء المتن.

الوفد الأول من بلدية بيت الشعار، برئاسة رومل بولوس، ومشاركة نائب الرئيس إيلي بو علي، وأعضاء المجلس البلدي، تلاه وفد من بلدية مرجبا، برئاسة وسيم داغر، ومشاركة نائب الرئيس جوزيف عاد وأعضاء المجلس البلدي، يرافقهم منسق التيار في البلدة روني سعد.

كما استقبل وفدا من بلدية الدوار، ضمّ رئيس البلدية إيلي صقر، ونائب الرئيس وسام صقر وأعضاء المجلس، ومنسق التيار في البلدة بيار خليل.

وأخيرًا، استقبل باسيل وفدا من بلدية العيرون، برئاسة رئيس البلدية هشام معوّض، ومشاركة نائب الرئيس ونيس خوري وأعضاء المجلس، ومنسق التيار في القرية سليم عقل.

اللقاءات التي حضرها النائب السابق إدي معلوف، منسق القضاء إيلي الخوري، ومسؤول ملف البلديات في المتن السيد طوني أيوب تخللها نقاش بنّاء حول أهمية تعزيز الإنماء المحلي وتفعيل العمل البلدي، من خلال التعاون الوثيق والمستمر بين التيار الوطني الحر والمجالس البلدية. وتم التوافق على ضرورة دعم البلديات المنتخبة في جهودها لتحقيق مشاريع إنمائية تعزز صمود المواطنين وتخدم حاجاتهم في قراهم وبلداتهم.