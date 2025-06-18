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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 حزيران 2025

18
JUNE
2025
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الأخبار: ذروة الجنون

 

 

 


اللواء: رزنامة جمع الأسلحة تتأثر بالحرب.. والأولوية لإبعاد لهيب النار عن لبنان

 

 

 



النهار: بارّاك إلى بيروت في مهمة متعددة الأبعاد... لجنة الدفاع تتهم أجهزة بالتمرد على الحكومة!

 

 

 


الجمهورية: تدخل أميركي وشيك في الحرب
تهديد ووعيد بالاسلحة غير التقليدية

 

 

 


الديار: مواجهة بلا سقف بين إيران و«إسرائيل»... وواشنطن على حافة التدخّل!
سفير غربي يحذر من عمل عسكري «اسرائيلي» في الجنوب حتى الأولي
برّاك بعد لودريان: لا اعذار للتاخير

 

 

 

البناء: ترامب يترأس مجلس الأمن القوميّ لمناقشة قرار الحرب على إيران وتداعياته | طهران أبلغت الوسطاء أن نقاش دعوة واشنطن للاستسلام النوويّ غير واردة | واشنطن بوست: مسؤولون أميركيّون أكدوا أن قدرة «إسرائيل» دون أميركا 12 يوماً

 

 

 

 

?l'orient le jour: Quelles options l’Iran a-t-il encore pour faire reculer Israël 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وإيران تتبادلان «حرب الخرائط»... والمرشد يرفض «المساومة»

 

 



الأنباء الكويتية: مراقبة للفصائل الفلسطينية وتواصل مباشر مع «الثنائي»
مصادر لـ «الأنباء»: الخلافات السياسية تعلّق التعيينات المالية والتشكيلات القضائية

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