عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 حزيران 2025

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الأخبار: ذروة الجنون



اللواء: رزنامة جمع الأسلحة تتأثر بالحرب.. والأولوية لإبعاد لهيب النار عن لبنان





النهار: بارّاك إلى بيروت في مهمة متعددة الأبعاد... لجنة الدفاع تتهم أجهزة بالتمرد على الحكومة!



الجمهورية: تدخل أميركي وشيك في الحرب

تهديد ووعيد بالاسلحة غير التقليدية



الديار: مواجهة بلا سقف بين إيران و«إسرائيل»... وواشنطن على حافة التدخّل!

سفير غربي يحذر من عمل عسكري «اسرائيلي» في الجنوب حتى الأولي

برّاك بعد لودريان: لا اعذار للتاخير

البناء: ترامب يترأس مجلس الأمن القوميّ لمناقشة قرار الحرب على إيران وتداعياته | طهران أبلغت الوسطاء أن نقاش دعوة واشنطن للاستسلام النوويّ غير واردة | واشنطن بوست: مسؤولون أميركيّون أكدوا أن قدرة «إسرائيل» دون أميركا 12 يوماً

?l'orient le jour: Quelles options l’Iran a-t-il encore pour faire reculer Israël



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وإيران تتبادلان «حرب الخرائط»... والمرشد يرفض «المساومة»





الأنباء الكويتية: مراقبة للفصائل الفلسطينية وتواصل مباشر مع «الثنائي»

مصادر لـ «الأنباء»: الخلافات السياسية تعلّق التعيينات المالية والتشكيلات القضائية