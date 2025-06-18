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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 حزيران 2025

18
JUNE
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبراء عسكريون غربيون إن الأمر الحاسم الذي ترغب القيادة الأميركية التحقق منه قبل الانخراط في الحرب الإسرائيلية على إيران لا يتصل بضمان عدم استهداف القواعد الأميركية أو عدم قدرة إيران على إقفال مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية، لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن حدوث هذه التداعيات أمر يمكن تحمّله واستثماره لمنح مبررات الاستمرار بالحرب والرهان على الفوز بنتائجها إذا تمّ ضمان عدم تمكن إيران من فعل الأمر الحاسم وهو القدرة على إنتاج سلاح نوويّ رداً على قرار الحرب وتحميل قرار الحرب مسؤولية تحول إيران إلى دولة نووية عسكرية، ولذلك تنصبّ التحقيقات والأعمال الاستخبارية على محاولة الإجابة عن سؤال أين تخبئ إيران مخزون اليورانيوم المخصّب على درجة مرتفعة ومعدات تتيح صناعة القنبلة ومن هم العلماء القادرون على فعل ذلك وإذا تحققت واشنطن من أن الأمور تحت السيطرة فلن تتردّد في الذهاب للحرب.

 

كواليس

يؤكد دبلوماسيون تابعوا قمة السبعة الكبار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما رفض التوقيع على البيان الختامي للقمة الذي كان يدعو لوقف التصعيد بين «إسرائيل» وإيران طلب من معاونيه إعداد صيغة بديلة ودعوة المشاركين إلى التوقيع عليها قبل توقيعه لها والصيغة تنص على مساندة حق «إسرائيل» بالدفاع عن النفس والتأكيد على اعتبار إيران السبب الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة. ورأى هؤلاء الدبلوماسيون في الصيغة الأميركية التي تبنّتها القمة بعد موقف ترامب تعني رغبة ترامب بالحصول على تغطية لدخول الحرب إذا قرّر فعل ذلك.

 

 

 

 

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