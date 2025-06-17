قريباً جداً.. هل ستدخل أميركا الحرب؟!

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال تلقي موافقة من الرئيس دونالد ترامب لتزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوًا خلال تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وأشارت المصادر إلى أن هذا السيناريو يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء إرسال أكثر من 30 طائرة أميركية مخصصة للتزود بالوقود جوًا إلى الشرق الأوسط.

وأكد مصدر آخر للشبكة أن تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود سيكون ضمن نطاق التدخل العسكري الأميركي المباشر في الحرب، في حال قرر ترامب الانخراط بشكل أوسع.

كما أوضح المصدر نفسه أن نقل طائرات التزويد بالوقود إلى المنطقة يهدف إلى منح الرئيس خيارات عسكرية إضافية، إذا ما قرر زيادة حجم التدخل الأميركي في الصراع الدائر.

وكان قد أفاد مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، مساء اليوم، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكّر بجدّية في الانضمام إلى الحرب ضد إيران.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يدرس خيار توجيه ضربة مباشرة إلى المنشآت النووية الإيرانية، مع تركيز خاص على منشأة فوردو تحت الأرض.

وفي السياق نفسه، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتبر أن انخراط الولايات المتحدة في الحرب بات مرجّحًا خلال أيام قليلة.