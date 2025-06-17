طرابلسي يزور كرامي: توافق على متابعة التعاون في هذه الملفات..

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كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس:

زرت معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وكان على جدول اللقاء ١٩ بنداً تناولت فيها اهم الملفات التربوية التي أتابعها.

في التعليم العالي:

١. ضمان جودة التعليم،

٢. فتح المسارات،

٣. شهادات الماستر،

٤. عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنية،

٥. المعادلات.

٦. التعليم من بعد في زمن AI.

في الجامعة اللبنانية:

٧. ملف التفرغ ومحلس العمداء،

٨. المتعاقدين من اساتذة ومدربين واداريين.

في موضوع التعليم الخاص:

٩. الاقساط المدرسبة،

١٠. تعديل قانون الموازنات المدرسية 515،

١١. المجالس النحكيمية.

في موضوع المدارس الرسمية:

١٢. تعزيز التعليم الرسمي،

١٣. حل مسألة المعلمين المتعاقدين.

في موضوع الفساد:

١٤. الكومبيوترات التي لم تسترد وعددها 2400.

في تطبيق القوانين التي قدمتها مع زملاء واقرها البرلمان:

١٥. ضرورة توسيع نطاق البطاقة او الهوية التربوية ووصلها مع سائر وزارات الصحة والشؤون والعمل والامن العام. قانون التوجيه المهني

١٦. ضرورة ادخال المواد المهنية الى المنهاج الجديد.

١٧. صندوق العويضات وحقوق الاساتذة المتقاعدين.

١٨. قانون دعم صندوق التعويضات ب٦٥٠ مليار ليرة.

في مسألة التلامذة من النازحين السوريين:

١٩. ضرورة العمل مع المنظمات الدولية والدولة السورية لاعادتهم الى وطنهم لمتابعة دراستهم هناك.

توافقت مع الوزيرة كرامي على متابعة التعاون في هذه الملفات وغيرها من الملفات التربوية.