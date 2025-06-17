فاجعة في الضنية... وفاة ابن الـ17 عاماً بطريقة مأساوية!

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لفّ الحزن بلدة بيت حاويك في الضنية بعد تلقيها نبأ وفاة ابنها بطريقة مأساوية، لا سيما أن الشاب يعمل بكد لإعالة عائلته.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء قيام الشاب غيث فايز ناصر، والذي لا يتجاوز عمره الـ17 عاماً، بعمله، توفي إثر حادث مأسوي.

فقد انهار حائط عليه خلال عمله في ورشة داخل بلدة السفيرة - قضاء الضنية، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الضنية الحكومي، حيث قام الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة تمهيداً لإصدار تقريره حول أسباب الوفاة.

وقامت القوى الأمنية بمعاينة مكان الحادث والاستماع إلى الشهود من العمال والمالكين.