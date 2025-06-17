الرئيس عون تابع التطورات الإقليمية والإجراءات المتعلقة بتأمين عودة اللبنانيين العالقين في الخارج الى بيروت‎

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تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون التطورات الراهنة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي–الإيراني، واطّلع على تقارير تناولت مسار هذا التصعيد، والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية للحدّ منه، وذلك في ضوء الاتصالات التي تلقّاها من عدد من قادة الدول حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.

كما بقي الرئيس عون على تواصل مع القيادات الأمنية التي تتابع الوضع ميدانيًّا، وفق ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا يوم السبت الماضي.

وتابع الرئيس عون أيضًا تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة اللبنانيين إلى بيروت، ممن حالت التطورات الراهنة دون عودتهم، نتيجة إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أو بسبب إقفال الأجواء في عدد من الدول المجاورة.