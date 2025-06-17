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قالت مراسلة الـ LBCI أمال شحادة إنّ إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية ضد ايران ستجعل عملية البيجر تبدو بسيطة.
وأضافت شحادة أنّ "إسرائيل تخشى من تكرار الهجمات السيبرانية التي أدت الى وقوع اعطال في شبكة الكهرباء."
وكشفت: "عملية مرتقبة ضد ايران ستجعل عملية البيجر تبدو بسيطة."
وأفادت آمال شحادة أنّ "أحد الصواريخ الايرانية في الهجوم الأخير سقطت بالقرب من منزل وزير المالية بتسلئيل سموترتش."
وكان قد كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر في تصريح لافت يحمل رسائل مشفرة، عن نية تل أبيب تنفيذ "عملية كبيرة" ضد إيران يوم الجمعة المقبل.
وفي مقابلة مع الصحفية الأميركية ليندساي كيث، قال ليتر: "توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، من دون أن يفصح عن طبيعة العملية أو توقيتها الدقيق أو الجهة المستهدفة.
وبدا وكأنه يحذر من عملية عسكرية لاحقة هذا الأسبوع ستضرب إيران بقوة، وقال: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة ستجعل عملية أجهزة النداء (البيجر) تبدو بسيطة".