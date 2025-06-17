رشقة صاروخية إيرانية على تل أبيب وإصابة مباشرة في هرتسليا

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انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في إسرائيل بعد إعلان الجيش رصد صواريخ أطلقت من إيران فيما سمعت أصوات انفجارات قوية في كل من القدس وتل أبيب وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.. يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ طالما كان ذلك ضروريا لإزالة التهديد".

وأشارت تقارير إلى أن الرشقة الصاروخية الأخيرة تراوحت بين 20 و30 صاروخا إيرانيا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي لصواريخ إيرانية في سماء تل أبيب، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة جراء صاروخ إيراني لمبنى في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب.

وقالت وكالة رويترز إن "انفجارات ضخمة وقعت في هرتسليا شمالي تل أبيب".

كما أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في منطقة غوش دان في تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم "استهداف قاعدة نيفاتيم في النقب في موجة الصواريخ الجديدة".

وفي الأراضي الفلسطينية، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن سماع دوي انفجارات في الضفة الغربية، من دون تحديد مصدرها.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفاعات إيران الجوية أسقطت مسيَّرة قرب منشأة نطنز النووية.

وقالت وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء أنه تم "إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في كاشان".

وأعلن معاون محافظ أصفهان عن إسقاط وتدمير طائرة مسيّرة إسرائيلية بواسطة منظومة الدفاع الجوي "سوم خرداد" التابعة لقوات الجوفضاء في الحرس الثوري، ضمن إحدى الحلقات الدفاعية لموقع نطنز النووي.