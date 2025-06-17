living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مأزق التسوية: الردع بدل التفاهم!

17
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واشنطن- خاص tayyar.org

يقول باحث يعمل في معهد مرموق في العاصمة الأميركية، إن التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، ولا سيما الضربات المتبادلة في اليومين الأخيرين، تؤشّر إلى أن "المسار نحو تسوية أو اتفاق يبدو بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً في المرحلة الراهنة".

يضيف: "في مقابل تصعيد عسكري واضح، تغيب الثقة الضرورية لأي حوار فعّال، خصوصاً في ظل تمسّك إسرائيل بسياسة الردع العسكري أداة رئيسية لاحتواء التهديد الإيراني، سواء في ما يخص البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي".

ويرى أن "خيار التفاوض لا يزال مطروحاً كمخرج محتمل من دائرة التصعيد، إلا أن الانقسام الذي يسود أروقة عواصم القرار، بين من يدفع باتجاه التهدئة وبين من يراهن على الحسم بالقوة، يزيد هشاشة المعادلة. كما أن الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل يعزز قدرتها الهجومية والدفاعية، لكنه في الوقت نفسه يدفع إيران إلى توسيع هامش الرد، ما يعمّق دائرة المخاطر".

وينتهي إلى أن "المنطقة على شفير مرحلة حرجة، حيث لا يبدو أن الخيار العسكري قادر على فرض تسوية، ولا المسار الدبلوماسي يحظى بالشروط الكافية للنجاح".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout