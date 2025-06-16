نجم كتيلي: انتخابات اتحاد بلديات جزين ستُسقط مزاعم من ادّعوا اكتساح القضاء!

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كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي: ‏خضنا كل انتخابات البلديات بكل لبنان تحت شعار "البلدية للناس والناس منا وفينا"، وفاقت النتايج توقعاتنا. واذا بتتذكروا، كمان خضنا معركة جزين إلى جانب الناس، ولكن كانت سياسية بامتياز بوجه آلة الالغاء والكذب".

واضافت نجم كتيلي: موعدنا بكرا مع انتخابات اتحاد بلديات جزين يللي رح تسقّط من جديد كل مزاعم يللي ادّعوا اكتساحن قضاء جزين.

كل التوفيق لرئيس بلدية جزين عين مجدلين دافيد الحلو مرشّح التيار الوطني الحر لرئاسة اتحاد بلديات قضاء جزين.