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بعد العدوان على إيران... بيان للـ"حزب"!

16
JUNE
2025
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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:‏

تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله بأشد العبارات الجريمة الصهيونية النكراء التي استهدفت مبنى هيئة ‏الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وأدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الإعلاميين والعاملين الأبرياء. ‏كما تُعبّر عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها وكوادرها، وتتقدّم بأسمى آيات العزاء بالشهداء الذين ‏ارتقوا جرّاء هذا العدوان، سائلةً الله الشفاء العاجل للجرحى.‏

إنّ هذا العدوان الوحشي هو جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس ‏صورة الحق والحقيقة، وإخماد ثورة الشعب الإيراني المؤمن الواعي والمساند لقيادته، وهو تأكيد جليّ على ‏خوف العدو من الحقيقة الناصعة التي باتت الشعوب الحرة ترى معالمها بكل وضوح.‏
إنّنا على ثقة أنّ هذه الجريمة الجبانة لن تُفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته الإعلامية ‏المبدئية الشريفة، ولن يزيده إلا إصرارًا على مواصلة دوره في فضح جرائم ووحشية هذا السرطان الخبيث.‏
وندعو جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية، العربية والدولية، إلى إدانة ‏هذه الجريمة الصهيونية اللاإنسانية، والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على الوسائل ‏الإعلامية والإعلاميين.‏

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