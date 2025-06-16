بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:
تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله بأشد العبارات الجريمة الصهيونية النكراء التي استهدفت مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وأدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الإعلاميين والعاملين الأبرياء. كما تُعبّر عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها وكوادرها، وتتقدّم بأسمى آيات العزاء بالشهداء الذين ارتقوا جرّاء هذا العدوان، سائلةً الله الشفاء العاجل للجرحى.
إنّ هذا العدوان الوحشي هو جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس صورة الحق والحقيقة، وإخماد ثورة الشعب الإيراني المؤمن الواعي والمساند لقيادته، وهو تأكيد جليّ على خوف العدو من الحقيقة الناصعة التي باتت الشعوب الحرة ترى معالمها بكل وضوح.
إنّنا على ثقة أنّ هذه الجريمة الجبانة لن تُفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته الإعلامية المبدئية الشريفة، ولن يزيده إلا إصرارًا على مواصلة دوره في فضح جرائم ووحشية هذا السرطان الخبيث.
وندعو جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية، العربية والدولية، إلى إدانة هذه الجريمة الصهيونية اللاإنسانية، والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين.