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حفل استثنائي لجمعية سطوح بيروت في “La Scene": بيروت - جمع الفن والعطاء في أمسية موسيقية راقية

16
JUNE
2025
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بيروت، 11 حزيران 2025 جمعت جمعية سطوح بيروت عشّاق الفن ومحبي الخير في ليلة استثنائية أقيمت مساء أمس، الثلاثاء 10 حزيران، في La Scene   حيث التألق الفني تلاقى مع رسالة إنسانية، في إطار حفل خيري خصّص ريعه للبدء بدعم أحد مشاريع الجمعية، وهو هدف من أهدافها Les femmes Du Soleil

الحفل الذي حضره حشد كبير من أصدقاء الجمعية ٬ تميز بعروض فنية خاصة وبلفتة إنسانية لدعم الجمعية أحياه

  • النجم الأسطوري وليد توفيق، الذي غنّى أجمل أغنياته وسط تفاعل استثنائي من الجمهور، محققًا لحظات من الطرب الأصيل والحنين.
  • المايسترو ميشال فاضل، الذي أبدع بأنغامه الحيّة وتوزيعاته الموسيقية الراقية، مقدمًا مستوى رفيعًا من الفن.
  • الفنان الاستثنائي هادي ضو، الذي أذهل الحضور بصوته الدافئ وأدائه القريب من القلب.

رئيسة الجمعية الإعلامية داليا داغر في كلمتها قالت:

"هذه الليلة أكثر من مجرد أمسية فنية... إنها رسالة أمل ومحبة. وجودكم هنا يعني أنكم اخترتم أن تكونوا جزءًا من الحلم، جزءًا من المساعدة، ومن التغيير. كل دعم، كل تصفيق، وكل لحظة فرح عشتُموها الليلة، ستُترجم إلى دعم حقيقي. وتحدثت داغر عن مشروع les Femmes du Soleil    الذي سيتم افتتاحه في بداية شهر تشرين الثاني المقبل في ضهور شوير.

ولأن "سطوح بيروت" تؤمن بالكلمة تمامًا كما تؤمن بالفعل، كان للشعر حضور خاص مع كلمة وجدانية قدّمها الشاعر نزار فرنسيس، نقل من خلالها إحساسه العميق بالحياة والوطن والإنسان، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين غمرتهم كلماته بالمشاعر.

ومن اللحظات المؤثرة في الأمسية، كان حضور الشاب شادي كالوسيّان، وهو شاب من ذوي الإرادة الصلبة، جسّد بعزمه وقوته قصة نجاح ملهمة، بعدما تخرّج من جامعة NDU متحديًا كل الظروف بدعم من "سطوح بيروت" لفترة ٩ سنوات. وجوده في الحفل كان شهادة حياة ورسالة عن مسيرة سطوح بيروت وشفافيتها وهو النموذج الذي تحرص الجمعية على دعمه وإبرازه.

تخلل الحفل تكريم للفنانين ميشال فاضل ٬ وليد توفيق وهادي ضو بتقديم شعار الجمعية المتمثل بشجرة الحياة موضوعة على خارطة لبنان.

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