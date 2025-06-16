الصدّي: مُكرَهٌ ومغلوبٌ على أمري!

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خاص tayyar.org

نقل أحد زوار وزير الطاقة جو الصدّي استياءه من التداخل بين السياسة والاحترافية في عمل الوزارة، وهو ما يُؤثّر سلبا في المنهجية التي يتّبعها في الإدارة.

ولمس الزائر أن الصدّي مغلوب على أمره في أكثر من مفصل، وتحديدا في ما يتعلق بالعمل على تحسين التغذية بالتيار الكهربائي. إذ إن تحقيق هذا الهدف يتطلّب اتباع ما وضعه الوزراء الذين سبقوه من خطط وبرامج. لكنه إن فعل ذلك سيثير غضب مرجعيته الحزبية التي بنت كل خطابها الانتخابي الشعبوي على نقيض المشاريع التي وضعها وزراء التيار الوطني الحر.

وكان الصدّي قد تعرّض مع الوزراء القواتيين الثلاثة إلى تعنيف لفظي من مرجعيتهم الحزبية على خلفية موافقتهم على قرار رفع سعر المحروقات.