طرابلسي: لإبعاد مواقف باصات النقل المشترك وغيرها من سيارات الاجرة عن مداخل الكنيسة..

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كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس:

"لأننا نريد تعزيز الوجود الكريم للكنائس المسيحية في بيروت والاهتمام بها، قصدت محافظ بيروت القاضي مروان عبود ومعي الاب شهاب عطالله، خادم رعية مار بطرس وبولس للروم الكاثوليك في الحمرا في بيروت، ومختار ميناء الحصن ايغل زريق، وطالبنا سعادة المحافظ إبعاد مواقف باصات النقل المشترك وغيرها من سيارات الاجرة عن مداخل الكنيسة لتبقى ابوابها مفتوحة للمصلين والزوار. ورفع الاب عطالله كتاب من سيادة المطران جورج بقعوني بهذا الخصوص. الشكر للمحافظ عبود الذي استجاب بسرعة ووعد بمعالجة الموضوع والحفاظ على مداخل الكنيسة وواجهتها حرة ومخصصة لها وحدها."