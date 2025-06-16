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حاملة طائرات أميركية تتحرك نحو الشرق الأوسط!

16
JUNE
2025
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أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" غادرت بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الاثنين متجهة غرباً، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقرراً في ميناء بوسط فيتنام.

وكانت حاملة الطائرات تخطط لزيارة مدينة دانانغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرين أحدهما دبلوماسي قالا إن الرسو الرسمي الذي كان مقرراً في 20 يونيو ألغي، وفق رويترز.

"متطلبات عملياتية طارئة"
كما أضاف أحد المصدرين أن السفارة الأميركية في هانوي أبلغته بالإلغاء بسبب "متطلبات عملياتية طارئة".

وحسب الموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، أجرت مجموعة "نيميتز كاريير سترايك غروب" التي تتبعها حاملة الطائرات عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الفائت "في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

كذلك أظهرت بيانات "مارين ترافيك" أن حاملة الطائرات تحركت غرباً صباح اليوم باتجاه الشرق الأوسط، حيث تتصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح لشبكة "إيه بي سي نيوز" أمس الأحد أنه "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين إسرائيل وإيران، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن".

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