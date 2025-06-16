بالاسماء.. مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية

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أقر مجلس الوزراء اليوم التشكيلات الدبلوماسية.



وأتت على الشكل التالي:

• الإمارات: طارق منيمنة

• باريس: ربيع الشاعر

• نيويورك: أحمد عرفة

• واشنطن: ندى حمادة

• الأونيسكو: هند درويش

• الفاتيكان: فادي عساف

• تركيا: منير عانوتي

• قبرص: جان مراد

• جنيف: كارولين زيادة

• فيينا: سينتيا شِدياق

• الكويت: غادي خوري

• كوريا الجنوبية: وائل هاشم

• إسبانيا: هاني شميطلي

• موسكو: بشير عزام

• أوتاوا: بشير طوق

• السعودية: علي قرنوح

• كارلا جزار



وفي الإدارة المركزية:

• الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى

• مدير الشؤون السياسية: إبراهيم عساف

• مدير الشؤون المالية: فادي زيادة