بالاسماء.. مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية

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أقر مجلس الوزراء اليوم التشكيلات الدبلوماسية.
وأتت على الشكل التالي:
• الإمارات: طارق منيمنة
• باريس: ربيع الشاعر
• نيويورك: أحمد عرفة
• واشنطن: ندى حمادة
• الأونيسكو: هند درويش
• الفاتيكان: فادي عساف
• تركيا: منير عانوتي
• قبرص: جان مراد
• جنيف: كارولين زيادة
• فيينا: سينتيا شِدياق
• الكويت: غادي خوري
• كوريا الجنوبية: وائل هاشم
• إسبانيا: هاني شميطلي
• موسكو: بشير عزام
• أوتاوا: بشير طوق
• السعودية: علي قرنوح
• كارلا جزار
وفي الإدارة المركزية:
• الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى
• مدير الشؤون السياسية: إبراهيم عساف
• مدير الشؤون المالية: فادي زيادة
وأتت على الشكل التالي:
• الإمارات: طارق منيمنة
• باريس: ربيع الشاعر
• نيويورك: أحمد عرفة
• واشنطن: ندى حمادة
• الأونيسكو: هند درويش
• الفاتيكان: فادي عساف
• تركيا: منير عانوتي
• قبرص: جان مراد
• جنيف: كارولين زيادة
• فيينا: سينتيا شِدياق
• الكويت: غادي خوري
• كوريا الجنوبية: وائل هاشم
• إسبانيا: هاني شميطلي
• موسكو: بشير عزام
• أوتاوا: بشير طوق
• السعودية: علي قرنوح
• كارلا جزار
وفي الإدارة المركزية:
• الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى
• مدير الشؤون السياسية: إبراهيم عساف
• مدير الشؤون المالية: فادي زيادة