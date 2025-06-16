بري يدعو الى جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الخميس المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، تكنولوجيا المعلومات ، والأعلام والاتصالات ، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 حزيران 2025 وذلك لدرس جدول الاعمال التالي :

- اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد .

- إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة (ب ) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) .

- إقتراح قانون تمكين البلديات .

- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنيه للتحول الرقمي .