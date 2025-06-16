وصول الطائرة الرومانية الأولى على متنها لبنانيون عالقون في شرم الشيخ

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وصلت صباحًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الطائرة الرومانية الأولى على متنها لبنانيون عالقون في شرم الشيخ بسبب التطورات الأمنية الأخيرة بين إسرائيل وإيران وادت الى اغلاق المجالات الجوية في عدد من البلدان وبالتالي توقف شركات الطيران عن تسيير رحلاتها المعتادة.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني، بتوجيه وتنسيق مع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، تابعت موضوع هؤلاء اللبنانيين مع الشركة المعنية والوكيل السياحي في لبنان وقدمت الشركة طلبًا فوريًا الى المديرية للموافقة على نقلهم عبر شركة طيران رومانية ووضع جدول زمني لنقلهم الى بيروت بدءًا من اليوم. وقد أعطيت الموافقات المبدئية اللازمة والطلب من الشركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة لتأمين نقلهم.

ومن المقرر آن تصل تباعا رحلات أخرى مماثلة اليوم.