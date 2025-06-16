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خاص - الغطاء المرتبك والتحدي الداخلي: سلاح “الحزب” أمام لحظة مفصلية!

16
JUNE
2025
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خاص tayyar.org -


تتعمّق تداعيات المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية لتطال امتدادات طهران في المنطقة، وفي مقدمها “حزب الله”.

ويعتبر مصدر ديبلوماسي غربي عامل في بيروت أن "كل تراجع في الموقع الاستراتيجي الإيراني ينعكس تلقائياً على الحزب، سواء في قدرته على فرض شروطه الداخلية أو في استثماره للموقع التفاوضي الذي راكمه منذ ٢٠٠٦".

ويرى أن الحزب في ظل الحرب المفتوحة، التي تجاوزت معادلة الردع بالوكالة، "أمام واقع مختلف: غطاء إيراني مرتبك، بيئة إقليمية مضطربة، وضغط داخلي لبناني يتفاقم اقتصادياً وسياسياً وشعبياً. هذا التحوّل قد يفتح نافذة نادرة لطرح ملف السلاح من زاوية جديدة، تخرج به من متاهة “الحوار” المستنزِف نحو مقاربة تفرضها التوازنات الميدانية".

وتشير إلى أن ما يحدث في غزة، والجنوب، وداخل إيران، "يؤشّر إلى تآكل منظومة الردع التي شكّلت أساس السردية “المقاوِمة”، مما يضع “الحزب” في موقع دفاعي سياسياً".

ويخلص إلى أن "التحدي الأبرز يبقى في غياب القرار اللبناني. فهل يملك الحكم شجاعة التقاط هذه اللحظة المفصلية؟ أم تُهدَر مجدداً فرصة فرض قواعد جديدة للسيادة، تحت وطأة خطاب مأزوم لا يُنتج سوى التعطيل؟".

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