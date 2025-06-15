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بالجرم المشهود.. توقيف شخصين يسرقان من داخل منزل في عكّار العتيقة

15
JUNE
2025
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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة عصابات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بالتخطيط لتنفيذ عملية سرقة منزل في منطقة عكار العتيقة.

وعلى أثر ذلك باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمكّنت من تحديد هويّتيهما، وهما المدعوان م. ب. (مواليد عام 1975، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة موصوفة ومحاولة سرقة وتعاطي مخدّرات، هـ. ن. د. (مواليد عام 1998، لبناني).

وبتاريخ 2025-06-11، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من رصدهما داخل أحد المنازل في محلّة الشقدوف- عكّار، والذي تبيّن أنّ أصحابه خارج البلاد، بحيث أوقفتهما بالجرم المشهود داخل المنزل أثناء محاولتهما السرقة من داخله. وبتفتيشهما تم ضبط معدّات تستخدم في السرقة (معول، مفكات، مطرقة، إزميل، جنزير، وأقفال) إضافة إلى سكّين ودراجة آليّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المُختصّ.

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