“الشرق الأوسط” تعلن تسيير رحلة اضافية من والى اسطنبول ليوم الأحد

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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، تسيير رحلة اضافية ME1263/1264 من اسطنبول واليها، ليوم الاحد 15حزيران 2025 وفق التالي:

توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة 17:00 اسطنبول بيروت ME1263 19:55 بيروت اسطنبول ME1264

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحلة الإضافية من وإلى إسطنبول، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb