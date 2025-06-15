الراعي: هناك فرص في بلدنا يجب أن لا نضيعها

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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنَّ "لبنان هو وطن الطوائف المتعددة في وحدة وطنية"، مُشيراً إلى أن "هذه الرسالة مُعرضة للتشويه بفعل الانقسامات والتجاذبات".

وخلال عظة الأحد من بكركي، قال الراعي: "هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بتراثه وإنسانيته يقف اليوم أمام مفترق طرق فإما أن يتابع السير في نفق المراوحة والانقسام أو أن ينهض من جديد. مع ذلك، فإننا نصلّي من أجل وقف الحروب بين إسرائيل وغزة وبين إسرائيل وإيران وبين روسيا وأوكرانيا".



وأكمل: "هناك فرص في بلدنا يجب أن لا نضيعها وهناك فرصة لبناء المؤسسات العامة والفعّالة التي تنبع من إرادة خدمة لا إرادة السيطرة".