عن اللبنانيين العالقين في الخارج.. بيان للخارجية

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، أنها تتابع عن كثب ملف المواطنين العالقين في الخارج، وذلك في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة التي أدت إلى عرقلة حركة الطيران من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي. وأكدت الوزارة أنها تجري الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتأمين عودتهم في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل المتاحة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة التي تعود صلاحية تقديرها إلى الجهات المختصة. وأكدت الوزارة أنها تجري الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتأمين عودتهم في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل المتاحة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة التي تعود صلاحية تقديرها إلى الجهات المختصة. كما تواصل الوزارة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج متابعة المعطيات ذات الصلة، للوقوف على أوضاع الرعايا اللبنانيين وتقديم المساعدة حيثما تدعو الحاجة.



