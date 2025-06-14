الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة حَوش الأمراء - زحلة، وأوقفت المواطنَين (م.ع.) و(ف.ج.)، المطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.

كما أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ح.ع.) في منطقة وادي الدب – عرسال بجرم التهريب، وضبط كمية من المخدرات في حوزته.

- توقيف المواطن (ا.ش.) في منطقة المصنع الحدودية، بجرم تهريب مادة البنزين إلى الأراضي السورية.

- توقيف السوري (م.م.) في منطقة مشاريع القاع – بعلبك لإقدامه على مراقبة دورية للجيش وتصويرها".