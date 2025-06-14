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بالأسماء- أدرعي يعلن "تصفية" علماء نوويين إيرانيين!

14
JUNE
2025
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم السبت عبر منصة "إكس":

"في الغارات التي شنها سلاح الجو مع انطلاق عملية الاسد الصاعد تم القضاء على تسعة من كبار العلماء والخبراء الذين شاركوا بصورة فعالة في خطة النظام الإيراني لتطوير السلاح النووي".

 وأضاف أدرعي: "يعتبر جميع العلماء والخبراء الذين تم القضاء عليهم مراكز معرفة وخبرات ولهم عقود من التجربة في مجال تطوير السلاح النووي".

 وتابع: "من كبار علماء البرنامج النووي الذين تم القضاء عليهم:

-فريدون عباسي – خبير الهندسة الذرية

 -محمد مهدي طهرانجي – خبير الفيزياء

-أكبر مطلب زاده – خبير الهندسة الكيمايئية

-سعيد برجي – خبير هندسة المواد

-أمير حسن فكهي – خبير الفيزياء

-عبد الحميد منوشهر – خبير فيزياء المفاعلات النووية

-منصور عسكري – خبير الفيزياء

-أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير الهندسة الذرية

-علي باكوايي كتريمي – عالم ميكانيك".

وختم أدرعي: "تشكل الشخصيات التي تمت تصفيتها جزءًا رئيسيًا من تقدم النظام نحو امتلاك السلاح النووي. بالتالي فإن القضاء عليهم يلحق ضربة ملموسة لقدرات النظام الإيراني على امتلاك أسلحة التدمير الشامل".

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