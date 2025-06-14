بيانٌ هامّ لـ طيران الشرق الأوسط..

أصدرت شركة طيران الشرق الاوسط بيانا رابعا جاء فيه:
"عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسييرالرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من مساء 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025.
الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من مساء 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025:
|توقيت الاقلاع المعدل
|الى
|من
|رقم الرحلة
|12:25
|بيروت
|جدة
|ME369
|13:00
|بيروت
|الرياض
|ME423
|12:30
|بيروت
|المدينة المنورة
|ME8807
|10:00
|بيروت
|لندن
|ME204
|11:35
|بيروت
|باريس المحولة الى اسطنبول
|ME230
|13:30
|بيروت
|لارنكا
|ME262
|11:00
|بيروت
|الدوحة المحولة الى القاهرة
|ME437
|14:30
|بيروت
|دبي
|ME431
|15:00
|بيروت
|دبي
|ME429
|14:30
|بيروت
|ابوظبي
|ME419
|13:30
|بيروت
|الكويت
|ME403
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم. شكرًا لتعاونكم.
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