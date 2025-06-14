بيانٌ هامّ لـ طيران الشرق الأوسط..

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أصدرت شركة طيران الشرق الاوسط بيانا رابعا جاء فيه:

"عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسييرالرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من مساء 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025.

الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من مساء 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025:

توقيت الاقلاع المعدل الى من رقم الرحلة 12:25 بيروت جدة ME369 13:00 بيروت الرياض ME423 12:30 بيروت المدينة المنورة ME8807 10:00 بيروت لندن ME204 11:35 بيروت باريس المحولة الى اسطنبول ME230 13:30 بيروت لارنكا ME262 11:00 بيروت الدوحة المحولة الى القاهرة ME437 14:30 بيروت دبي ME431 15:00 بيروت دبي ME429 14:30 بيروت ابوظبي ME419 13:30 بيروت الكويت ME403

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم. شكرًا لتعاونكم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

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