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بيانٌ هامّ لـ طيران الشرق الأوسط..

14
JUNE
2025
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أصدرت شركة طيران الشرق الاوسط بيانا رابعا جاء فيه:

"عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسييرالرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من مساء 13  حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025.

الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من مساء 13  حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025:

توقيت الاقلاع المعدل الى من رقم الرحلة
12:25 بيروت جدة ME369
13:00 بيروت الرياض ME423
12:30 بيروت المدينة المنورة ME8807
10:00 بيروت لندن ME204
11:35 بيروت باريس المحولة الى اسطنبول ME230
13:30 بيروت لارنكا ME262
11:00 بيروت الدوحة المحولة الى القاهرة ME437
14:30 بيروت دبي ME431
15:00 بيروت دبي ME429
14:30 بيروت ابوظبي ME419
13:30 بيروت الكويت ME403

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم. شكرًا لتعاونكم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

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