ماذا يحدث على حدود لبنان وسوريا؟

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه "بعد تقييم جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى الفرقة 146 الاحتياطية، إلى جانب لواءي الاحتياط "القبضة الحديدية" و"عتصيوني"، للعمل كقوات دعم احتياطية في "سيناريوهات مختلفة" على الحدود الشمالية. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء عدة كتائب احتياطية أخرى ونشرها على حدود لبنان وسوريا."

وكشفت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "تجنيد المزيد من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ونشرها على طول الحدود مع لبنان وسوريا."

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "الجيش يستعد لاحتمالات التصعيد مجدداً في الشمال."