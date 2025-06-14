شركة طيران الشرق الأوسط أعادت جدولة رحلاتها المقررة اليوم..

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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط إعادة جدولة رحلاتها المقررة اليوم السبت في 14 حزيران الحالي، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظرًا للظروف الراهنة، نعلن إعادة جدولة رحلات اليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق التالي:

الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025 في حال اعادة فتح الاجواء :

توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة 08:40 بيروت جدة ME369 09:15 بيروت دبي ME429 09:00 بيروت لارنكا ME262 10:20 بيروت الدوحة ME437 08:50 بيروت الرياض ME423 08:15 بيروت المدينة ME8807 08:40 بيروت الكويت ME403 12:00 بيروت أبوظبي ME419 14:30 بيروت دبي ME431 11:30 بيروت باريس المحولة الى اسطنبول ME230 10:00 بيروت لندن ME204

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات التي سيتم تسييرها صباح يوم السبت 14حزيران 2025 في حال اعادة فتح الاجواء:

توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة 10:00 بيروت المدينة المنورة ME8805 16:10 بيروت المدينة المنورة ME8809 22:10 بيروت المدينة المنورة ME8813 07:55 باريس بيروت ME211 08:10 لندن بيروت ME201 07:25 جينيف بيروت ME213 13:00 باريس بيروت ME229 07:15 ميلانو بيروت ME235 07:20 فرانكفورت بيروت ME217 07:05 بروكسل بيروت ME215 8:25 اسطنبول بيروت ME265 9:10 اثينا بيروت ME251 7:00 دوسلدورف بيروت ME247

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات التي تم الغاؤها ليوم السبت 14حزيران 2025 :

الى من رقم الرحلة عمان بيروت ME310 بيروت عمان ME311 بغداد بيروت ME320 بيروت بغداد ME321 بغداد بيروت ME322 بيروت بغداد ME323 اربيل بيروت ME324 بيروت اربيل ME325 اكرا-ابيدجان بيروت ME575 بيروت اكرا-ابيدجان ME576 دبي بيروت ME426 بيروت دبي ME427 الرياض بيروت ME424 بيروت الرياض ME425 جدة بيروت ME364 بيروت جدة ME365 القاهرة بيروت ME304 بيروت القاهرة ME305 كوبنهاغن بيروت ME225 بيروت كوبنهاغن ME226

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أما بالنسبة للرحلات المجدولة لبعد ظهر يوم السبت 14 حزيران فستبقى على مواعيدها في حال اعادة فتح الاجواء وسنزودكم بمزيد من المعلومات عن جدول الرحلات.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb