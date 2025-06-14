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كتبت "البناء":

استبعدت مصادر مطلعة اندلاع الجبهة اللبنانية مع «إسرائيل» في الوقت الحاضر، لأسباب متعددة، موضحة لـ»البناء» أن حزب الله لن يقوم بعمل عسكري ضد «إسرائيل» دعماً لإيران التي لم تطلب ذلك أولاً وتستطيع الدفاع عن نفسها وتملك الإمكانات لذلك، وما قامت به من ردود أولية على الكيان الإسرائيلي يؤكد ذلك. ولفتت المصادر الى أن العدو الإسرائيلي بدوره لن يفتح جبهة ثانية ضد لبنان، فهو يريد التركيز على الجبهة مع إيران.

ووفق مصادر رسمية لـ”البناء” فإن لبنان ينأى بنفسه عن ما يحصل من تبادل ضربات بين إيران و”إسرائيل”، وهو بطبيعة الحال يقف مع إيران وهي صديقة للبنان ويدين العدوان الإسرائيلي عليها، لكنه لن يتدخل أو يدخل في سياسة المحاور، وهو عانى ما عاناه من الحرب الأخيرة وظروفه لا تسمح بالدخول في حرب جديدة، وبالتالي حزب الله حريص على حماية لبنان من نار الصراع في المنطقة ويحترم قرار الدولة وهو جزء من الدولة وقرارها. وشدّدت المصادر على أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار والجيش اللبناني يقوم بتنفيذ التزامات لبنان وفق القرارات الدولية بخاصة في جنوب الليطاني، وبالتالي لا خطر من اشتعال الجبهة الجنوبية على نطاق واسع، إلا من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والتي يعمل لبنان مع لجنة الإشراف الدولية والأميركيين والفرنسيين وبعض الدول العربية المؤثرة الى وقف الخروق والانسحاب من الجنوب وبدء مسار الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني.