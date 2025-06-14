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اعتراف إسرائيلي.. هذه هي نتيجة الضربات الإيرانية!

14
JUNE
2025
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أصيب أكثر من 60 مستوطناً، بينها حالات حرجة من جرّاء الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي استهدفت مناطق واسعة في "إسرائيل"، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

وأفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة، بأنّ العشرات ما زالوا محاصرين في المباني التي تعرّضت للاستهداف الإيراني في "تل أبيب".

وقالت "هآرتس" الإسرائيلية إنّ الصواريخ الإيرانية دمّرت 9 مبانٍ بشكل كامل، بينما تضررت مئات الأبنية الأخرى في "رمات غان" وسط "إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، تضرر مبنى مكون من 32 طابقاً في "تل أبيب" واندلع حريق فيه.

ووفق القناة "12" الإسرائيلية، فإنّه جرى إجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في "تل أبيب" الكبرى.

وألحقت الصواريخ الإيرانية دماراً وأضراراً غير مسبوقة في مناطق عديدة أبرزها: "تل أبيب"، فيما أعلن الإعلام الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 300 صاروخاً من الأراضي الإيرانية على 3 دفعات.

وكذلك، أعلن الإعلام الإسرائيلي إصابة عدد من الجنود في قاعدة "نفاتيم" الجوية بصواريخ إيرانية.
"الوعد الصادق 3": بدء الهجوم الإيراني على كيان الاحتلال

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، بدأه عملية "الوعد الصادق 3"، ضدّ الاحتلال، مساء الجمعة، رداً على العدوان الإسرائيلي على إيران، وما اسفر عن استشهاد عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعلماء نوويين بارزين ومواطنين.

وفي بيان أصدرته العلاقات العامّة للحرس، أعلن أنّه "شنّ ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة".

 

 

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