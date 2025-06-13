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بجوعة البترون trend الموسم...

13
JUNE
2025
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تتصدر منطقة البترون الشمالية كل المناطق اللبنانية، كمعلمٍ سياحيٍ بإمتيازٍ، بجمال بحرها، والخدمات السياحية فيها، وأجوائها الهادئة، والأهم من كل ذلك شعبها المضياف والطيّب.

وفي الوقت الراهن، باتت "بجوعة" قيمة مضافة، أضيفت على المعالم السياحية البترونية، حيث صار مكان وجودها على ميناء وشاطىء البترون، مقصدًا للناس القادمين من مختلف المناطق اللبنانية وسواها، لمشاهدة "بجوعة". هذه الموهوبة، التي لم يقتصر دورها في مجال السياحة، بل خاضت "غمار الفن والتمثيل"، فكان لها دور في "مسلس بالدم" بإسم سوسن، وصارت شهرتها أوسع...

"بجوعة" المهضومة والذكية تشارك الناس في الرياضة البحرية، من السباحة، ركوب الحسكة، وما إلى ذلك.

والأجمل من هذا كله، أنها ذكية ووفية، فعند سماعها صوت "حنا الصيّاد والبحار البتروني"، الذي يشرف على الإهتمام بتربيتها، ترقص فرحًا، وتنتظره على قاربه، وترافقه أحيانًا، إلى رحلات صيد السمك.
لذا صار حنا وبجوعة أشبه بتوأم الروح...

يذكر أن لدى بجوعة حساب على الإنستغرام بإسم: “bajou3etelbatroun”، وهو متابع جدًا، لمشاهدة صوّر وأخبار بجوعة.

وهكذا يتميز اهل البترون بحسن ضيافتهم ومحبتهم للناس، وحسن معاملتهم لكل المخلوقات، وهذا سر الجمال الروحي للبترون، الذي ميزها عن كل المناطق اللبنانية.

وتبقى البترون جملية بأهلها، ومعالمها السياحية، ومجددًا ببجوعة "اللي صارت بترونية".

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