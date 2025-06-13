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بيانٌ لنعيم قاسم: العدوان لن يمر دون ردّ!

13
JUNE
2025
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أدان الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، العدوان الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مُعتبرًا أن هذا الهجوم لا مبرر له سوى محاولة إسكات صوت الحق الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته في غزة والقدس.

وفي بيان له، لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان الإسرائيلي سوى إسكات صوت الحق الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في غزة ‏الصمود والإباء وقضيته في تحرير فلسطين والقدس والمقاومة في لبنان والمنطقة. سيترك هذا العدوان آثاره ‏الكبيرة على استقرار المنطقة فهو لن يمر دون رد وعقاب فالجمهورية الإسلامية الإيرانية شُعلة الأحرار والكرامة ‏والعزة وستبقى في الموقع المتقدم للنموذج الإستثنائي الأصيل والحر والداعم للشرفاء والمستضعفين في منطقتنا ‏والعالم.‏

كما أشار، لن يتمكن العدو الإسرائيلي ومعه أميركا من التأثير على خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التأثير على ‏دورها ومكانتها، بل ستزداد عزة وصلابة وسيندم الكيان الإسرائيلي على همجيته ووحشيته.‏

وقال قاسم، إننا نُبارك ونُعزي قائدنا وولينا الإمام الخامنئي (دام ظله) والشعب الإيراني العظيم والمجاهد والنبيل بشهادة القادة ‏الكبار رئيس الأركان العامة قائد القوات المسلحة الشهيد اللواء محمد باقري والقائد العام لقوات حرس الثورة ‏الإسلامية الإيرانية الشهيد اللواء حسين سلامي وإخوانهم والعلماء النوويين، ونُؤمن بأن شهادتهم ستتحول إلى ‏زخمٍ وصلابة في مسيرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة شعب إيران العظيم وثباته.‏

وختم البيان، إننا في حزب الله ومقاومتنا الإسلامية وشعبنا المجاهد مُتمسكون بِنهجنا ومقاومتنا، ونُؤيد الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية في حقوقها وموقفها، وفي كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها وخياراتها.

ولن يجني ‏العدو الإسرائيلي المجرم وراعيته الطاغوتية أميركا إلاَّ الخزي والعار والخسران.‏

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