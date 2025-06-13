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حزب الله: "كلّ الجهود التي بذلت لحفظ الاستقرار في المنطقة نسفتها ‏حكومة العدو ‏وأجهضتها!"

13
JUNE
2025
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بيان صادر عن حزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران‎:‎

يُدين حزب الله بشدّة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، ‏والذي يشكّل ‏تصعيداً خطيراً في مسار التفلّت الصهيوني من كل الضوابط والقواعد بغطاء ‏ورعاية أميركيتين كاملتين، ويؤكّد أن ‏هذا العدو لا يلتزم أي منطق أو قوانين، وأنه لا يعرف إلا ‏لغة القتل والنار والدمار، وبات يجمح إلى ارتكاب حماقات ‏ويقوم بمغامرات تنذر بإشعال المنطقة ‏برمّتها، خدمة لأهدافه العدوانية، ولإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية‎.‎
إن كل الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة نسفتها ‏حكومة العدو ‏وأجهضتها، معرضة الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة قد تؤدي تداعياتها إلى ‏ما لا يُحمد عقباه. إن على ‏شعوب المنطقة ودولها أن تعي أنّ هذا العدوان إذا لم يواجه بالرفض ‏والإدانة والوقوف إلى جانب إيران وشعبها ‏سيزداد هذا الكيان المجرم عدوانية وجبروتاً وسيعزّز ‏مشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة ‏والإضرار بمصالح شعوبها وسلب ثرواتها. ‏
لقد حرصت الجمهورية الإسلامية طيلة الفترة الماضية على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ‏الاستفزازات ‏والممارسات العدوانية الإسرائيلية وتجاوبت مع كل المبادرات الدولية لنزع فتيل ‏الأزمة، متمسكة بحقها الطبيعي في ‏إنتاج الطاقة النووية السلمية التي تكفل لشعبها التطور والتقدم ‏والرفاه. ‏
لقد تخطى العدو الإسرائيلي كل الخطوط الحمراء، ظنّاً أنه بذلك يغيّر المعادلات، لكنه سيكتشف ‏أن الشعب الإيراني ‏العظيم سيزداد تمسكاً بحقوقه الطبيعية المشروعة وسيدافع عن حريته وعزته ‏واستقلاله بقوة. ‏
إن حزب الله يؤكد أن هذا العدوان لم يكن ليحصل لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأميركية ‏المباشرة، والتي ‏تسعى واشنطن للتنصل منها درءاً لأي تداعيات عليها. وإذ يعرب حزب الله ‏عن تضامنه الكامل مع الجمهورية ‏الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبا، في وجه هذا الاعتداء ‏الخطير، يؤكد أن مثل هذه الاعتداءات لن تُضعف إيران، ‏بل ستزيدها قوة وصلابة في مواجهة ‏الأخطار، وإصراراً على الدفاع عن سيادتها وأمنها‎.‎
‎ ‎ويتوجه حزب الله بأحر التعازي إلى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله ورئيس الجمهورية والحكومة ‏الإيرانية ‏وقيادة الحرس الثوري والشعب الإيراني العزيز بكل الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في ‏هذا العدوان الغادر، ويسأل الله ‏أن يتغمدهم برحمته الواسعة. ويؤكد أن تلك الدماء الزكية لن تكون ‏إلا وبالاً على هذا الكيان المجرم بإذن الله.‏

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