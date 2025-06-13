تنبيه "عاجل" من السفارة الاميركية في لبنان!

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أصدرت السفارة الأميركية في لبنان، اليوم الجمعة، تحديثاً جديداً لتنبيه أمني إثر التوتر الكبير الذي تشهدهُ المنطقة إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران والرد العسكريّ الذي نفذته الأخيرة في المُقابل. وجاء في التنبيه التالي: "نظراً للتوتر الشديد في المنطقة، لا تزال البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة. نذكّر المواطنين الأميركيين في إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط عموماً بضرورة توخي الحذر باستمرار، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات".

وتحدث التنبيه عن إحتمال وقوع أعمال عدائية، وأضاف: "ينبغي على المواطنين الأميركيين أن يعرفوا موقع أقرب ملجأ في حالة وقوع أعمال عدائية".

ودعا التنبيه العام الأميركيين إلى تجنب التجمعات الكبيرة والمناطق التي يوجد بها تواجد مكثف للشرطة، كما حثتهم على مراقبة وسائل الإعلام المحلية والاتصال بشركات الطيران التي يتعاملون معها للحصول على تفاصيل الرحلات في حال تأثرت بالأوضاع.