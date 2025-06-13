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قاسم: انكشاف أمني كبير تسبّب بخسائرنا

13
JUNE
2025
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الأخبار: دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى التعامل مع المرحلة الراهنة بعقلية مختلفة جذرياً عن المرحلة السابقة. وقال إن المقاومة باقية، وإن الحزب دخل في ورشة كبيرة لإعادة تنظيم أموره، وترميم قدراته العسكرية.

 

كلام قاسم جاء خلال لقاء مع مشايخ وقارئي العزاء في إطار التحضير لأنشطة حزب الله لمناسبة أيام عاشوراء نهاية الشهر الجاري. وهو لقاء كان يعقده دورياً الأمين العام الراحل الشهيد السيد حسن نصرالله.

 

وقد أكّد الشيخ قاسم على الثوابت العامة في طريقة التعامل مع المناسبة، معلناً أن المجلس اليومي سيقام في مجمع سيد الشهداء كما جرت العادة، وأنه ستكون هناك مسيرة عاشورائية في ختامه.

 

وقد تحدّث الشيخ قاسم مع الحضور من خلال الشاشة، وقال في كلمة مسجّلة، إنه طلب قبل الموعد أن تُجمع له الأسئلة من بعض الحاضرين وقدّم مطالعة سياسية حاول خلالها الإجابة عن الأسئلة الرئيسية. وقال إن ما حصل في الحرب مع العدو لم يكن أمراً عادياً.

 

وإن الأضرار والخسائر التي وقعت في صفوف المقاومة، دلّت على وجود انكشاف أمني كبير وخطير، وإن العدو عمل على خطط أمنية طوال 17 عاماً، وتوفّرت له فرص تحقيق خرق تكنولوجي ضخم، إلى جانب عمليات الجمع المعلوماتي، ما مكّنه من ضرب نسبة معينة من قدرات المقاومة.

 

وأضاف الشيخ قاسم أن ما سبق أن أعلنه حول بقاء المقاومة ليس شعاراً، بل هو قرار استراتيجي وأن العمل جارٍ الآن على قدم وساق من أجل إعادة ترميم هذه القدرات، وإعادة هيكلة التنظيم، وقال إن الحزب قطع شوطاً كبيراً في هذا السياق.

 

اكد أمين عام حزب الله ان العمل جار لترميم القدرات واعادة هيكلة التنظيم ودعا المحازبين الى الصبر.

 

ودعا الشيخ قاسم إلى مغادرة كل وسائل العمل التي كانت موجودة في المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن الحزب لن يتحدّث في هذه المرحلة عمّا يقوم به، وأنه سيلتزم الصمت حيال كل ما يقوم به على مستوى التنظيم والمقاومة.

 

كما تحدّث عن أن الأولوية اليوم للعمل الاجتماعي والثقافي.

 

وفي ما يتعلق بالعمل السياسي، لفت إلى أننا نعمل على تمرير هذه المرحلة الصعبة.


وأكد قاسم ان لجان التحقيق والتقييم تعمل بانتظام للوصول الى اجوبة عن كل ما حصل. ودعا الحزبيين والجمهور الى الصبر في هذه المرحلة.

 

وقد أجاب الشيخ قاسم عن أحد الأسئلة الموجّهة، الذي قال كاتبه: هل كان الحزب سيتّبع نفس الاستراتيجية التي يتّبعها اليوم، فيما لو كان السيد حسن نصرالله ما زال حياً، فأجاب بالتأكيد على ذلك، مشيراً إلى أن كل القرارات تُتخذ بإجماع القيادة والشورى في الحزب.

 

واستعرض بعض الجوانب السياسية التي تقررت في قيادة الحزب قبل استشهاد السيد حسن وتتعلق بحرب الإسناد.

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