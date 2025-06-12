العدو الإسرائيلي أتمّ إستعداداته .. وقائمة جاهزة بالأهداف!

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "إسرائيل" استكملت مؤخراً استعداداتها العسكرية لمهاجمة منشآت إيران النووية، في حال فشل المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأفادت الهيئة بأن :" "الجيش" الإسرائيلي حدد قائمة بالأهداف المحتملة، تشمل مواقع منشآت فوق الأرض وتحتها، ضمن خطط هجومية جاهزة للتنفيذ عند الحاجة."

واستُدعي عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لحضور إحاطة أمنية "غير اعتيادية" مقررة يوم الأحد المقبل. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لا تزال ضئيلة.