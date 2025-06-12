عشاء تكريمي للتياريين الفائزين في انتخابات بلدية مدينة راشيا بمشاركة مارون والخوري

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نُظَم عشاء تكريمي للفائزين التياريين في المجلس البلدي في مدينة راشيا وفي الإنتخابات الإختيارية في مطعم "دليلة" في جورة البلوط، بدعوة من المحامي ربيع معلولي والصيدلي جورج نمر، وبمشاركة النائب شربل مارون ونائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري ومنسق قضاء راشيا مخايل مرتا وعدد "التياريين".

معلولي

بداية تحدث المحامي معلولي الذي شدد على أنَّ الفوز في راشيا يعبّر عن انتشار التيار الوطني الحر في كل لبنان من الشمال إلى الجنوب، مضيفاً أن الفوز مُهدى إلى كل من تعب وتحرك وتواصل لتحقيق النتيجة، ومشيراً إلى ضرورة اهتمام الدولة بالإنماء في هذه المنطقة البالغة الأهمية. ولفت معلولي إلى أهمية النضال المستمر في سبيل لبنان والقضية، وقال إنَّ عمل "التيار" وجهده هو ما يكرسه رقماً صعباً في راشيا.

وشدد معلولي على الحركة جنباً إلى جنب خاتماً ليتوسع "التيار"، خاتماً بالتشديد على "أننا سنبقى أولاد الأرض والنضال".

نمر

ولفت السيد جورج نمر إلى تاريخ نضال هيئة راشيا في التيار الوطني الحر وإلى أنَّ الهدف يبقى دائماً ترسيخ ترسيخ وجود "التيار"، وأكد أن نتيجة الإنتخابات هي بسبب التنظيم الجيد والعمل الدؤوب والتواصل مع الناس من كل الأطراف.

مارون

وكانت كلمة للنائب شربل مارون أشار فيها إلى ضرورة التضامن والتكاتف لما هو مصلحة راشيا والبقاع الغربي، لافتاً في الجانب السياسي إلى فشل خصوم "التيار" وطروحاتهم بعدما بانت الأكاذيب التي لفقوها.

الخوري

نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري أكد من جهته أن لراشيا أهمية كبيرة لدى التيار الوطني الحرـ وأن راشيا واحدة من أجمل مناطق لبنان وقضاؤها لديه أهمية كبيرة. وقال: "نحن قيمة مضافة في راشيا والفائزان في انتخابات مدينة راشيا من "التيار" سيتركان بصمتهما في المجلس البلدي وسنضع "نفَسنا" أينما كان".

وأكد الخوري: "التيار" هو دينامو الحياة السياسية في لبنان ويتكلم مع الجميع في لبنان، وقد تكاتفوا علينا جميعاً لإفشالنا لكنهم اليوم يتخاصمون بين بعضهم وكلهم كانوا ضدنا وبقينا واقفين.

وأضاف الخوري: "نحن لا نقفل على أحد ونفتح الشوارع في لبنان وسنبقى نلتقي ونجتمع ونتواصل في راشيا ونعمل من أجلها".

خوري ومعلولي

وكانت كلمة لعضو المجلس البلدي جولي معلولي الذي تحدث عن سلسلة من الأفكار والمشاريع التي يمكن تنفيذها في راشيا، مشدداً على الأهمية السياحية للمنطقة. كما تحدثت عضو البلدية رانيا خوري عن أهمية المناسبات الدينية والمشاريع السياحية.