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ناشد أهالي شارع السلاف العريض – الدكوانة في بيان، "شركة مياه بيروت وجبل لبنان التحرك الفوري لإيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع مياه الشفة"، مطالبين "مياه بيروت بإرسال فريق تقتي للكشف الميداني على الشبكة في منطقتهم".

وقال الأهالي: "نرفع مناشدتنا هذه، إثر معاناتنا المستمرة من الانقطاع التام لمياه الشفة لما يقارب نصف السنة، رغم برنامج التقنين المعلن، يوم من اثنين، ورغم التزامنا دفع الرسوم السنوية المتوجبة. منذ يوم الأحد الماضي، لم تصل المياه إلى منازلنا، في ظل شح كبير في الأمطار خلال شتاء 2024-2025، واعتماد تقنين صارم. ومع ذلك، فإن الغريب أن المناطق المجاورة، مثل سن الفيل، التي تقع على الخط ذاته بل وفي موقع أعلى جغرافيا، تحصل على المياه بشكل منتظم بحسب برنامج التقنين، مما يضع تبرير الشركة القائل بأن شارعنا في أعلى نقطة على خط الضبية، موضع تساؤل. كما أن مناطق أخرى من رأس الدكوانة، الواقعة أيضا في منطقة جغرافية أعلى، لا تعاني من انقطاع المياه وتصلها مياه الشركة بحسب برنامج التقنين، مما يشير إلى وجود خلل أوسع في التوزيع العادل، وليس فقط إلى أسباب جغرافية".

وطالبوا "شركة مياه بيروت وجبل لبنان إرسال فريق تقني للكشف الميداني على الشبكة في منطقتنا، والتأكد من عدم وجود تعديات أو خلل تقني أو تلاعب في الخطوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة تؤثر على عدالة التوزيع وحصولنا على المياه إسوة بسائر المواطنين. ونحن نؤدي ما علينا من واجبات تجاه الدولة ومؤسساتها، كما نطالب بحقنا المشروع بالحصول على المياه، هذا الحق الأساسي الذي لا يمكن التهاون به. إن استمرار انقطاع المياه لا يؤدي فقط إلى زيادة المصاريف على المواطن المنهك أصلا، بل يعرضه أيضا إلى مخاطر صحية وأمراض ناتجة من غياب النظافة والمياه الصالحة للاستعمال".

وأهاب الأهالي بالمعنيين في "الشركة وبالسلطات المحلية والمركزية، التحرك الفوري لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وإنصاف أبناء شارع السلاف العريض وسائر المناطق المتضرّرة".