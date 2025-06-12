حمدان استقبل رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية

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استقبل العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني رافقه محامي الكنيسة الأستاذ عبدالله مسلم، في مقر المرابطون.

أكد العميد مصطفى حمدان أن أهلنا الأقباط في لبنان، كانوا وسيبقون دائماً بدورهم الوطني في قلب النسيج اللبناني، وركناً أساسياً في الحفاظ على وجودية الوطن.

حيا حمدان المواقف التاريخية لبابوات الكنيسة القبطية الأورثودكسية تجاه لبنان وأمنه وسيادته، وعلى صعيد الواقع العربي، وأكد حمدان على النهج المبارك والدور المركزي الفعال، في لم الشمل الوطني المصري، ودعم قضايا الأمة القومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهذا ما برز جلياً في زيارة السيد الرئيس جوزيف عون إلى كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية في العباسية بالقاهرة.

كما أشاد حمدان بالتقدير الكبير لأهلنا الأقباط لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يظهر شكلاً ومضموناً تماسك الواقع الوطني المصري، وحرص الجميع على حفظ مصر المحروسة من كل الأخطار التي تتعرض لها، في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم وأمتنا العربية.

بدوره شكر الاب أندراوس الأنطوني المرابطون على عاطفتهم النبيلة تجاه الكنيسة القبطية، مؤكداً أن دور اللبنانيون الأقباط الإيجابي، يصب دائماً في حفظ لبنان وطناً لجميع أبنائه.



شدد الأنطوني على أهمية الدور الجامع للكنيسة القبطية في مصر، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحريص على كل أبناء مصر والتفاعل الدائم لصالح القضايا العربية وفي مقدمتهم قضية فلسطين، موجهاً التحية للسبد الرئيس حوزيف عون، وزيارته الهامة لمقر كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية في العباسية بالقاهرة.

ختم الأنطوني بتوجيه كل التقدير والاحترام والمحبة، لسيادة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي، في قيادته الحكيمة لحفظ مصر وأهلها من كل الأخطار التي تهددها.

بعد اللقاء شكر العميد مصطفى حمدان الأب أندراوس الأنطوني لزيارته مقر المرابطون.