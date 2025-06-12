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بالصور- الرئيس ميشال عون يزور دير القلعة في بيت مري: أمضيت سني حياتي في خدمة الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ووحدته

12
JUNE
2025
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زار الرئيس العماد ميشال عون دير القلعة في بيت مري حيث كان في استقباله الاب بطرس عازار النائب العام في الرهبانية الأنطونية المارونية والأب المدبر بشارة ايليا رئيس الدير وجمهور آباء الدير.
وعند وصوله وضع الرئيس عون وردة بيضاء على النصب التذكاري للأبوين البير شرفان وسليمان ابي خليل ورفعت الصلوات لراحة نفوس من سقط على هذه الارض. ثم توجه إلى السنديانة القديمة للدير حيث القى الاب بشارة ايليا المدبر العام في الرهبانية كلمة ترحيبية قال : باسم اخوتي الرهبان ارحب بكم من صميم القلب في دير مار يوحنا القلعة، جنرال الحق يقال انتم لستم ضيوفاً في هذا الدير بل انتم أبناء الدار وأصحاب. الذاكرة فيه لكم في هذا المكان جذور راسخة وتاريخ من الوفاء والبطولات ورموز محفورة على الحجارة وفي القلوب …
بدوره ألقى الرئيس عون جاء فيها :
"أنتم رفاق الأيام الصعبة، عشنا تجارب لا تنسى، وكل من موقعه "جاهد الجهاد الحسن"…
امضيت سني حياتي في خدمة الوطن والدفاع عن ارضه وشعبه ووحدته، خضت غمار التصدي والمواجهة وعشت تجربة الإبعاد والعودة وخضت غمار التصدي والمواجهة. قاتلت في الميدان على خطوط المواجهة العسكرية وواجهت السياسة من مختلف مواقع المسؤولة مخططات الداخل والخارج زودا عن الحرية والسيادة والاستقلال ، وكنتم طوال هذه المسيرة شهوداً على قساوة التحديات وصلابة المواجهة وشركاء في النضال وفي التحديات..."
وفي الختام قدم الرئيس عون مجموعة من كتبه لرئيس الدير الاب بشارة ايليا.

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