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TOYOTA GAZOO RACING LEBANON تعلن عن شراكتها الرسمية مع أبطال الراليات روجيه فغالي وجوزف مطر للموسم 2025

12
JUNE
2025
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شهدت صالة "تويوتا سيتي" في الحازمية حدثًا رياضيًا مميزًا تمثّل في إطلاق الشراكة الرسمية بين TOYOTA GAZOO RACING LEBANON وبطلي الراليات روجيه فغالي وجوزف مطر الذين يخوضان السابقات تحت راية شركة

MOTORTUNE RACING
استعدادًا لانطلاق موسم الراليات لعام 2025.

انطلقت مراسم الحفل وسط حضور رياضي وإعلامي جامع و بارز حيث استُهلّ الحدث بالنشيدين الوطنيين اللبناني والياباني، أعقبه عرض تقني قدّمه نائب رئيس المبيعات والتطوير في شركة BUMC، السيد مايكل البستاني، تناول فيه مسيرة "تويوتا غازو رايسينغ" العالمية، والشراكة اللبنانية الجديدة مع بطلي الراليات، إلى جانب تطلعات الفريق للموسم المقبل.
تلا ذلك كلمة البطلين روجيه فغالي وجوزف مطر، عبّرا فيها عن فخرهما بهذه الشراكة الجديدة، مؤكدين جهوزيتهما التامة لخوض موسم 2025 بروح التحدي والاحتراف.
ومن ثم توالى الرعاة على القاء كلماتهم، بدأٍ بالسيدة ميشال شماس غرزوزي، رئيسة قسم الابتكار في شركة MEDCO ، التي شددت في كلمتها على تاريخ شركة مدكو العريق وعلى اهمية التلاقي والشراكة بين الأوائل والرواد مثل تويوتا ومدكو والبطل روجيه فغالي.
ومن ثم القى السيد فايز صقر المدير التقني (CTO) في شركة Potech كلمته، وشدّد على التلاقي في المبادئ بين رياضة السيارات والعمل في مجال الأمن السيبراني، حيث القرارات تُتخذ في أجزاء من الثانية، بدقة متناهية، وتركيز لا يلين تحت الضغط، ثم أعرب السيد غابي كريكر، ممثل النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) المنظّم الرسمي والحصري لكافة فعاليات رياضة السيارات في لبنان، عن دعم النادي المتواصل لتطوير هذه الرياضة وزيادة عدد المشتركين المميزين في السباقات .
واختتم الكلام السيد جهاد سلامة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الذي شدد على أهمية توجّه الشباب نحو كل أنواع الرياضات .
بعد ذلك، تم الكشف رسميًا عن سيارة السباق الجديدة
TOYOTA GAZOO RACING YARIS R2
التي سيخوض بها الفريق غمار المنافسات المقبلة، تلاه قطع قالب الحلوى وشرب نخب نجاح هذه الشراكة.
كما تم عرض فيديو خاص
TOYOTA GAZOO RACING عكس روح العلامة الرياضية وأسلوبها التنافسي. واختُتم الحدث بحفل كوكتيل جمع الشركاء والرعاة والإعلاميين، في أجواء سادها الحماس والتفاؤل بالموسم الجديد.
تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة وطموحة في مسيرة. TOYOTA
GAZOO RACING LEBANON، وتعكس التزامها المستمر بدعم رياضة السيارات في لبنان وتعزيز مستواها التنافسي.

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