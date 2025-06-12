صور "مرعبة"- بحيرة القرعون بحالة شح غير مسبوق!

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أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صورًا حديثة تُوثّق الحالة المائية لبحيرة القرعون خلال السنة المائية 2025، حيث أظهرت الصور بوضوح مؤشرات شحّ وجفاف حاد. وتشير البيانات إلى توقف تصريف نهر الليطاني بشكل كامل، بالإضافة إلى تراجع مخزون المياه في البحيرة إلى مستويات غير مسبوقة.

ويأتي هذا التعميم في ظل تفاقم الأزمة المائية الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويعكس التهديدات البيئية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن هذا التراجع المقلق. وتدعو المصلحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية في لبنان والحد من التأثيرات السلبية على البيئة والاقتصاد المحلي.