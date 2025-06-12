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مهمّة «اليونيفيل»... وما حُكيَ عن رفض أميركي لتمديد مهمّتها؟

12
JUNE
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

علمت «الجمهورية»، أنّ مشاورات مكثفة جرت على غير صعيد رسمي رفيع تقاطعت حول التأكيد أنّ لبنان لم يتبلّغ من أي جهة خارجية أميركية أو غير أميركية أو أممية أو من قِبل قيادة «اليونيفيل»، أي أمر متصل بما أُشيع حول مهمّة «اليونيفيل» وما حُكيَ عن رفض أميركي لتمديد مهمّتها. وخَلُصَت هذه المشاورات إلى:

 

أولاً، تمسك لبنان بقوات «اليونيفيل» وبدورها في تطبيق القرار 1701، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.


ثانياً، التأكيد على عمق العلاقة مع قوات «اليونيفيل»، رفض واستنكار أي استهداف تتعرّض له من أي جهة كان.

 

ثالثاً، تأكيد موقف لبنان لناحية التمديد لمهمّة «اليونيفيل»، من دون أي تعديل أو تغيير في مهامها، ومن دون زيادة أو نقصان على ما نصّ عليه التمديد لهذه القوات في العام الماضي.

 

رابعاً، تأكيد موقف لبنان لناحية التعاون الكامل بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، الذي تعيقه إسرائيل بتفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار اعتداءاتها، وامتناعها عن الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ولاسيما النقاط الخمس.


الجمهورية
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