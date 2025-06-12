إنتهت أزمة بلديّة طرابلس

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الديار: جهاد نافع-

اسفرت الجهود المضنية التي بذلها مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام لحل ازمة المجلس البلدي في طرابلس، عن توقيع وثيقة - خارطة طريق خلال 100 يوم، من اعضاء لائحة "رؤية" برئاسة عبد الحميد كريمة، واعضاء لائحة "النسيج" برئاسة وائل زمرلي، والعضو الوحيد الفائز من لائحة "حراس المدينة" ابراهيم العبيد.

والتأم اعضاء المجلس الـ 24 في دار الفتوى برعاية المفتي إمام مساء الثلاثاء، لوضع الخاتمة وتعليق الاعضاء الـ12 من "النسيج" استقالاتهم، بعد أن خاض المفتي إمام جولات من التفاوض بين الفريقين، منعا للوصول الى حل المجلس البلدي في حال تمت الاصرار على الاستقالات.

هذه الجهود التي بذلها إمام، لاقت دعما وتأييدا من الرئيس ميقاتي ومن نواب المدينة ومرجعياتها السياسية والدينية، حرصا على المصلحة العامة ، وبغية اطلاق القطار البلدي للنهوض بطرابلس، بعد مرحلة من الازمات انعكست سلبا على كافة مناحي الحياة الطرابلسية.

مراحل التفاوض التي حصلت، تخللها لقاءات الفريقين "رؤية" و"نسيج" في دارة ميقاتي، ثم تولى المفتي إمام مسألة التفاوض والتوصل الى حل يرضي الجميع، من منطلق الحرص على مصلحة المدينة، لا سيما وان الاستقالات كانت ستؤدي الى حل المجلس، وتعطيل العمل البلدي برمته بما فيه مسألة الموظفين والعاملين في البلدية والاتحاد، خاصة وان ظروف اعادة الانتخابات البلدية في طرابلس غير متاحة وغير متوفرة، مما سيعرقل مسائل خدماتية وانمائية في المدينة، وسيزيد من المعاناة ويفاقم الازمات.

لقاء التفاوض الاخير امتد لاكثر من ست ساعات، تخللتها تصاعد في حدة المواقف بين الفريقين، الى ان اقترح احد المشاركين في اللقاء خارطة طريق لمدة مئة يوم، من ضمنها:

- ان تكون رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء من حصة احد اعضاء لائحة "نسيج"، شرط أن تبقى الرئاسة في عهدة طرابلس، وان يتولى اعضاء من لائحة "نسيج" عدد من اللجان الأساسية وهي: لجنة الهندسة والأشغال، لجنة الآثار والتراث، لجنة الحدائق والبيئة، اللجنة المالية، لجنة التربية والدعم النفسي، لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة التطوير الرقمي.

- أن يحصل أعضاء من لائحة "رؤية" على اللجنة الصحية، اللجنة السياحية، اللجنة الرياضية، لجنة التخمين، لجنة التجار.

تمت الموافقة من الجميع على المقترح، حيث عكف اعضاء "نسيج "على وضع بنود الوثيقة، واعلن رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة لـ "الديار" أن "التوافق البلدي أبصر النور، بعدما وضع الجميع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، وان الاجتماع الأول للمجلس البلدي بكامل أعضائه سيعقد يوم الجمعة المقبل، يعلن فيه عن انتداب عضو من "نسيج" إلى رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، وتوزيع اللجان على عدد من الأعضاء، وحل أزمة عمال البلدية تمهيدا لإعطائهم كل مستحقاتهم بعد الاضراب الذي أعلنوه اول امس".

واصدرت لائحة "نسيج" بيانا أكدت فيه "الالتزام بتعليق الاستقالة، حرصا على طرابلس ومجلسها البلدي بعد التوافق الذي رعاه المفتي إمام".

وبذلك طويت صفحة الخلاف والاستقالات في بلدية طرابلس، ليعلن اثرها كريمة انطلاق خارطة نهضة طرابلس.