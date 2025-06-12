living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتهت أزمة بلديّة طرابلس

12
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: جهاد نافع-

اسفرت الجهود المضنية التي بذلها مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام لحل ازمة المجلس البلدي في طرابلس، عن توقيع وثيقة - خارطة طريق خلال 100 يوم، من اعضاء لائحة "رؤية" برئاسة عبد الحميد كريمة، واعضاء لائحة "النسيج" برئاسة وائل زمرلي، والعضو الوحيد الفائز من لائحة "حراس المدينة" ابراهيم العبيد.

 

والتأم اعضاء المجلس الـ 24 في دار الفتوى برعاية المفتي إمام مساء الثلاثاء، لوضع الخاتمة وتعليق الاعضاء الـ12 من "النسيج" استقالاتهم، بعد أن خاض المفتي إمام جولات من التفاوض بين الفريقين، منعا للوصول الى حل المجلس البلدي في حال تمت الاصرار على الاستقالات.

 

هذه الجهود التي بذلها إمام، لاقت دعما وتأييدا من الرئيس ميقاتي ومن نواب المدينة ومرجعياتها السياسية والدينية، حرصا على المصلحة العامة ، وبغية اطلاق القطار البلدي للنهوض بطرابلس، بعد مرحلة من الازمات انعكست سلبا على كافة مناحي الحياة الطرابلسية.

 

مراحل التفاوض التي حصلت، تخللها لقاءات الفريقين "رؤية" و"نسيج" في دارة ميقاتي، ثم تولى المفتي إمام مسألة التفاوض والتوصل الى حل يرضي الجميع، من منطلق الحرص على مصلحة المدينة، لا سيما وان الاستقالات كانت ستؤدي الى حل المجلس، وتعطيل العمل البلدي برمته بما فيه مسألة الموظفين والعاملين في البلدية والاتحاد، خاصة وان ظروف اعادة الانتخابات البلدية في طرابلس غير متاحة وغير متوفرة، مما سيعرقل مسائل خدماتية وانمائية في المدينة، وسيزيد من المعاناة ويفاقم الازمات.

 

لقاء التفاوض الاخير امتد لاكثر من ست ساعات، تخللتها تصاعد في حدة المواقف بين الفريقين، الى ان اقترح احد المشاركين في اللقاء خارطة طريق لمدة مئة يوم، من ضمنها:

 

- ان تكون رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء من حصة احد اعضاء لائحة "نسيج"، شرط أن تبقى الرئاسة في عهدة طرابلس، وان يتولى اعضاء من لائحة "نسيج" عدد من اللجان الأساسية وهي: لجنة الهندسة والأشغال، لجنة الآثار والتراث، لجنة الحدائق والبيئة، اللجنة المالية، لجنة التربية والدعم النفسي، لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة التطوير الرقمي.

 

- أن يحصل أعضاء من لائحة "رؤية" على اللجنة الصحية، اللجنة السياحية، اللجنة الرياضية، لجنة التخمين، لجنة التجار.

 

تمت الموافقة من الجميع على المقترح، حيث عكف اعضاء "نسيج "على وضع بنود الوثيقة، واعلن رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة لـ "الديار" أن "التوافق البلدي أبصر النور، بعدما وضع الجميع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، وان الاجتماع الأول للمجلس البلدي بكامل أعضائه سيعقد يوم الجمعة المقبل، يعلن فيه عن انتداب عضو من "نسيج" إلى رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، وتوزيع اللجان على عدد من الأعضاء، وحل أزمة عمال البلدية تمهيدا لإعطائهم كل مستحقاتهم بعد الاضراب الذي أعلنوه اول امس".

 

واصدرت لائحة "نسيج" بيانا أكدت فيه "الالتزام بتعليق الاستقالة، حرصا على طرابلس ومجلسها البلدي بعد التوافق الذي رعاه المفتي إمام".

 

وبذلك طويت صفحة الخلاف والاستقالات في بلدية طرابلس، ليعلن اثرها كريمة انطلاق خارطة نهضة طرابلس.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout